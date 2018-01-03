наверх
03.01.201820:24
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Впервые за 150 лет ожидается кровавое суперлуние с полным затмением

    (обновлено: )439
    Сама "кровавая луна" не является редкостью, однако наблюдать ее одновременно с полным затмением удается нечасто. В последний раз подобное явление наблюдалось около 150 лет назад.
    Суперлуние в США
    REUTERS NASA

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Ученые анонсировали кровавое суперлуние в конце января, сообщает Space.com.

    Суперлуние в Китае
    REUTERS Stringer
    Новогодний подарок из космоса: яркие кадры Суперлуны

    Отмечается, что сама "кровавая луна" не является редкостью, однако наблюдать ее одновременно с полным затмением удается нечасто. В последний раз подобное явление наблюдалось около 150 лет назад, а следующие крупные суперлуния ожидаются 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.

    По данным ученых, полная "кровавая луна" появится в темное время суток, первыми ее смогут увидеть жители западного полушария планеты.

    Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. При этом наиболее яркий красный оттенок создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и на его поверхность попадает только часть света.

    Напомним, в ночь на 2 января жители Земли имели возможность полюбоваться яркой Суперлуной.

    Смотрите также: Суперлуние во всей красе

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Уволенный начальник Львовского областного управления юстиции Ярослав Жукровский
    Националистический радикализм крепчает
    Здание НКРЭКУ
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов