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    Пхеньян и Сеул впервые за два года провели телефонный разговор

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    Как отмечают СМИ, горячая линия между Пхеньяном и Сеулом не работала примерно на протяжении последних двух лет. По оценкам вещателя, это является крупным дипломатическим прорывом после года эскалации напряженных отношений.
    Пхеньян
    SPUTNIK/ ANDREY OLFERT

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Представители КНДР и Республики Корея провели телефонный разговор по восстановленной "горячей линии" в Пханмунджоме, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи.

    "Состоялся разговор по межкорейской линии связи с Пханмунджоме", — приводит агентство заявление чиновника.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын
    @ABSCBNNews
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    Звонок со стороны КНДР поступил в 15.30 по местному времени (08.30 по Киеву). Подробности переговоров не сообщаются. Стороны удостоверились, что телефонная связь и факс по линии связи работают в нормальном режиме.

    Как отмечает CNN, данная горячая линия не работала примерно на протяжении последних двух лет. По оценкам вещателя, это является крупным дипломатическим прорывом после года эскалации напряженных отношений, что могло бы подготовить почву для будущих переговоров.

    Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ открыть закрытую долгое время "горячую линию" между КНДР и Южной Кореей, об этом заявил глава управления по делам между двумя Кореями по государственному радио.

    Во вторник глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. Северная Корея хранила молчание в течение суток, а затем прозвучало заявление об открытии "горячей линии".

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