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    В Калифорнии из-за крысы отменили авиарейс

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    Самолет готовился к вылету из международного аэропорта Окленда в Портленд, когда на его борт забежала крыса. В итоге рейс был отменен, а салон самолет подвергли дезинфекции.
    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 дек — РИА Новости Украина. Рейс авиакомпании Alaska Airlines из аэропорта Калифорнии отменили из-за обнаруженной на борту самолета крысы, сообщает телеканал CBS.

    Крыса устроила переполох в метро Нью-Йорка. Видео
    Uladzimir Taukachou/Youtube
    Крыса устроила переполох в нью-йоркском метро
     

    Самолет готовился к вылету из международного аэропорта Окленда в Портленд, когда на его борт забежала крыса. Бортпроводникам не удалось поймать грызуна, поэтому рейс был отменен.

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    "Самолет в настоящее время не обслуживается. Он вернется к эксплуатации, как только профессиональный дезинсектор заверит, что на нем нет грызунов", — заявил представитель авиакомпании. По его словам, самолет также проверят на возможные повреждения, нанесенные крысой.

    Пассажирам были предоставлены билеты на другие рейсы до Портленда.

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