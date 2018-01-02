Прошлый год стал "самым безопасным" в истории коммерческой авиации

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Рекордно низкое число смертей на коммерческих авиарейсах зафиксировано в ушедшем 2017 году, говорится в итоговом докладе портала Aviation Safety Network (ASN), отслеживающего авиационные происшествия.

Сообщается, что за прошедший год на коммерческих рейсах произошло 10 инцидентов со смертельным исходом, в результате которых общее число погибших составило 79 человек. Для сравнения в 2016 году было зафиксировано 16 случаев, повлекших смерти пассажиров и членов экипажа, которые унесли жизни 303 человек.

"С 1997 года наблюдается устойчивое и постоянно сокращение среднего числа несчастных случаев с авиалайнерами", — заявил президент ASN Харро Рантер (Harro Ranter).

Таким образом, в 2017 году на каждые 7 миллионов 360 тысяч рейсов приходился один смертельный случай, отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Бартау в американском штате Флорида, пять человек погибли.