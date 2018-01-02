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    В Египте продлили чрезвычайное положение

    (обновлено: )80
    Согласно указу президента Египта, чрезвычайное положение "продлевается на всей территории, начиная с часа ночи (01.00 по Киеву) субботы, 13 января 2018 года".
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    alriyadh.com

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси выпустил указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране на три месяца, он был опубликован во вторник в официальных египетских газетах.

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    Согласно этому указу, чрезвычайное положение "продлевается на всей территории Египта, начиная с часа ночи (01.00 по Киеву) субботы, 13 января 2018 года".

    Указ президента предусматривает, что вооруженные силы и органы полиции наделяются всеми полномочиями для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности на всей территории страны. За нарушение приказов президента на момент действия чрезвычайного положения в стране полагается тюремное заключение.

    Президент Египта ввел чрезвычайное положение в стране на три месяца в апреле прошлого года после терактов в христианских церквях в городах Танта и Александрия, в результате которых погибли более 45 человек, после чего режим чрезвычайного положения продлевался дважды.

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