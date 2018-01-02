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    В США создали "кризисную группу" из-за миграционного указа Трампа

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    Сообщается, что Верховный суд США разрешил администрации Трампа полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США создало "группу кризисного реагирования" в связи с миграционным указом американского президента Дональда Трампа, пишет издание Politico.

    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Группа кризисного реагированиях (CAT) является механизмом обеспечения эффективной координации и коммуникаций во время мероприятий и событий, в которые вовлечены многочисленные усилия по реагированию на федеральном уровне, уровне штата, местном уровне, а также со стороны частного сектора", — сообщил изданию источник.

    В начале декабря 2017 года руководители таможенных и пограничных служб США сообщили, что количество арестов нелегальных мигрантов в стране при администрации Трампа выросло на 40%, но одновременно снизилось число задержаний нелегалов на границе.

    Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации. В частности, накануне Верховный суд США разрешил администрации Трампа полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.

    В конце сентября 2017 года Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Граждане Венесуэлы, КНДР и Чада попали в список ограничений с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения были ужесточены. Из списка стран с ограничениями на въезд убран Судан, ранее список покинул Ирак. Трамп объясняет новые ограничения необходимостью заботиться о безопасности страны.

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