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    Руководство Playboy закроет печатный журнал

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    Первые разговоры о прекращении печати начались уже через два дня после смерти основателя журнала Хью Хефнера.
    Культовые обложки легендарного Playboy
    bigpicture

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Руководство культового мужского журнала Playboy рассматривает возможность закрыть печатное издание, сообщает The Daily Mail.

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    Компания планирует сосредоточиться на других сферах деятельности "World of Playboy", например, на ночных клубах и казино.

    Как стало известно, первые разговоры о прекращении печати начались уже через два дня после смерти основателя журнала Хью Хефнера.

    Тогда о возможном закрытии печатной версии журнала рассказал Бен Кон, управляющий партнер компании Rizvi Traverse, кторой принадлежит контрольный пакет акций Playboy.

    Компания инвестировала в Playboy Enterprises 207 млн ​​долларов в 2011 году. За это получили 35% акций.

    Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в конце сентября в Калифорнии на 92-м году жизни в своем знаменитом особняке в окружении родных и близких, кончину Хефнера подтвердил представитель Playboy Enterprises.

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