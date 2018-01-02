Руководство Playboy закроет печатный журнал

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КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Руководство культового мужского журнала Playboy рассматривает возможность закрыть печатное издание, сообщает The Daily Mail.

Компания планирует сосредоточиться на других сферах деятельности "World of Playboy", например, на ночных клубах и казино.

Как стало известно, первые разговоры о прекращении печати начались уже через два дня после смерти основателя журнала Хью Хефнера.

Тогда о возможном закрытии печатной версии журнала рассказал Бен Кон, управляющий партнер компании Rizvi Traverse, кторой принадлежит контрольный пакет акций Playboy.

Компания инвестировала в Playboy Enterprises 207 млн ​​долларов в 2011 году. За это получили 35% акций.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в конце сентября в Калифорнии на 92-м году жизни в своем знаменитом особняке в окружении родных и близких, кончину Хефнера подтвердил представитель Playboy Enterprises.