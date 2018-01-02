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    NASA обнародовало снимок гигантского расколовшегося айсберга

    (обновлено: )293
    На фотографии видна гигантская ледяная глыба высотой в 315 метров, которая раскололась на двадцать отдельных фрагментов.
    Гигантский айсберг, который в сентябре прошлого года откололся от Pine Island
    НАСА

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. 

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    NASA опубликовало фото гигантского айсберга, который в сентябре прошлого года откололся от Pine Island в Исландии.

    На фотографии видна гигантская ледяная глыба высотой в 315 метров, которая раскололась на двадцать отдельных фрагментов.

    Как стало известно, айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа.

    По словам исследователей, полынья, которая заметна на фото слева, стала причиной столь быстрого разрушения айсберга.

    Ранее стало известно, что на западе Антарктиды произошел откол гигантской части ледника Ларсен С, в результате чего образовался один из огромнейших айсбергов в истории весом в триллион тонн, площадью около 6 тыс. кв. км.

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