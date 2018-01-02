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    В Польше напали на офисы депутатов правящей партии

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    Вандалы напали на офисы депутатов правящей партии Польши "Право и справедливость" Лукаша Шрайбера в Варшаве и Космы Злотовского в Накло-над-Нотецёне. Они подозревают оппонентов в содеянном.
    Вандалы напали на офис депутата правящей партии Польши Право и справедливость Лукаша Шрайбера
    twitter.com/LukaszSchreiber

    КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Вандалы напали на офисы депутатов правящей партии Польши "Право и справедливость" Лукаша Шрайбера в Варшаве и Космы Злотовского, который также является евродепутатом, в городе Накло-над-Нотецён (Куявско-Поморское воеводство).

    Шрайбер подозревает, что нападения совершили политические оппоненты правящей партии. "Новый год, но, к сожалению, старые методы сторонников тотальной оппозиции… Офисы депутата Космы Злотовского и мой подверглись нападению", — написал он в Twiitter.

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    Из опубликованных снимков видно, что повреждены входные двери офисов, на них сделаны надписи политического характера.

    ​Инциденты произошли в еще двух офисах депутатов "Права и справедливости". Пресс-секретарь варшавского района Прага-Полудне Кароль Шишко сообщил в Twitter, что замки дверей офисов депутатов Павла Лисецкого и Здислава Краснодембского были заклеены неизвестной субстанцией.

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    Министр внутренних дел Мариуш Блащак также винит в произошедшем оппозицию. "Это очередное доказательство, что атмосфере подогревается тотальной оппозицией", — сказал он и заверил, что "полиция готова обеспечить безопасность всем людям".

    Это не первый случай нападения вандалов на офисы правящей партии Польши. Ранее подобное произошло в офисе депутата Беаты Кемпы. Подозреваемый Себастьян К. задержан, ему предъявлено обвинение в терроризме и грозит до 15 лет лишения свободы.

    Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что отношения Варшавы и Киева переживают регресс.  В свою очередь президент Польши Анджей Дуда объяснил, на каких условиях можно восстанавливать в стране украинские памятники, которые были разрушены вандалами — необходимо провести соответствующие исследования и эксгумацию.

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