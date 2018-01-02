Уникальный случай: Бельгия и Нидерланды обменялись территориями

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Бельгия и Нидерланды с 1 января ввели в действие межгосударственное соглашение, которое изменило линию границы между обеими странами.

Нидерланды получили от Бельгии большую территорию, чем отдали ей. Бельгия получила полуостров площадью в 3 гектара, а Нидерланды – 16 гектаров.

DW отмечает, что этой уникальный случай в послевоенной Европе, когда два государства мирно договорились об изменении границы.

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Основанием для корректировки границ было изменение русла реки Маас между городом Эйсден в Нидерландах и бельгийским муниципалитетом Везе.

В результате инженерных работ на реке в 1960-80-х годах бывший бельгийский остров стал полуостровом, имеющим сообщение с Нидерландами, и наоборот — нидерландский остров физически присоединился к Бельгии.

Фото DW Карта, показывающая изменения границы Бельгии и Нидерландов

Поскольку оба государства являются членами ЕС и Шенгена, это не создавало проблем для рядовых жителей, но очень затрудняло действия правоохранителей. Ключевые проблемы были связаны с бывшим бельгийским островом, площадь которого достаточно велика.

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В случае сообщения о преступлении Нидерландские полицейские не могли туда заходить. А бельгийские полицейские могли попасть туда только на лодке, поскольку не имеют права ехать на вызов транзитом через территорию Нидерландов.

В связи с этим, полуостров стал местом, где совершались преступления, связанные с наркотрафиком. Кроме того, там нашли обезглавленное тело, и полиция из-за упомянутых проблем долгое время не могла начать расследование этого преступления.

Напомним, в начале 2018 года глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что уже обустроено более 140 километров границы с Россией.