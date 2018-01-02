Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

Накануне Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов.

По словам Чо Мён Гюна, в этой связи в Сеуле решено предложить Пхеньяну переговоры высокопоставленных представителей для улучшения отношений.

В конце ноября КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению властей КНДР, ракета может поразить цели на всей территории США. Спустя несколько дней президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп провели разговор по вопросу сдерживания ракетной программы Пхеньяна, однако, по заверениям южнокорейской стороны, не обсуждали вопросы военного воздействия на КНДР, в том числе возможность морской блокады.