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    В мире

    Два японца погибли, подавившись новогодними рисовыми лепешками

    (обновлено: )110
    Традиционная новогодняя еда ежегодно приводит в Японии к случаям гибели людей. Местные власти просят граждан соблюдать осторожность, употребляя лепешки моти.
    Новогодние японские лепешки моти
    Фото Moimir

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере 15 человек пострадали в Токио, двое из них скончались, подавившись традиционными для Нового года в Японии клейкими рисовыми лепешками "моти", сообщило столичное пожарное управление, выполняющее функции службы по чрезвычайным ситуациям.

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    Как передало агентство Киодо, семеро пострадавших были в критическом состоянии, когда их доставили в больницы. Двух пожилых японцев спасти не удалось.

    Подобные несчастные случаи десятками происходят в Японии ежегодно, несмотря на то, что местные власти настоятельно призывают, особенно пожилых людей и детей, соблюдать осторожность с "моти". Рекомендуется резать лепешки на мелкие куски и тщательно разжевывать их перед тем, как проглотить.

    "Моти" в Японии традиционно делают из клейкого распаренного риса, разминая его в ступках деревянными молотками или фабричным способом. Встретив Новый год с такими лепешками, их отваривают в супе перед тем, как съесть.

    Ранее в японской префектуре Окаяма местная компания выращивает необычный сорт бананов — они необыкновенно сладкие и их можно есть прямо с кожурой.

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