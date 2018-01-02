Два японца погибли, подавившись новогодними рисовыми лепешками

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере 15 человек пострадали в Токио, двое из них скончались, подавившись традиционными для Нового года в Японии клейкими рисовыми лепешками "моти", сообщило столичное пожарное управление, выполняющее функции службы по чрезвычайным ситуациям.

Как передало агентство Киодо, семеро пострадавших были в критическом состоянии, когда их доставили в больницы. Двух пожилых японцев спасти не удалось.

Подобные несчастные случаи десятками происходят в Японии ежегодно, несмотря на то, что местные власти настоятельно призывают, особенно пожилых людей и детей, соблюдать осторожность с "моти". Рекомендуется резать лепешки на мелкие куски и тщательно разжевывать их перед тем, как проглотить.

"Моти" в Японии традиционно делают из клейкого распаренного риса, разминая его в ступках деревянными молотками или фабричным способом. Встретив Новый год с такими лепешками, их отваривают в супе перед тем, как съесть.

Ранее в японской префектуре Окаяма местная компания выращивает необычный сорт бананов — они необыкновенно сладкие и их можно есть прямо с кожурой.