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    Новый год "разделил" новорожденных близнецов в США

    (обновлено: )12910
    Малыши, Хоакин и Аитана де Хесус Онтиверос, должны были появиться на свет 27 января 2018 года, однако в канун Нового года их мать Марию доставили в родовое отделение больницы Delano Regional Medical Center.
    Рука младенца. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Женщина в Новый в год родила в больнице Калифорнии близнецов с разницей в 20 минут, но в разные месяцы и годы, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на представителя учреждения здравоохранения.

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    Малыши, Хоакин и Аитана де Хесус Онтиверос, должны были появиться на свет 27 января 2018 года. Но в воскресенье, в канун Нового года их мать Марию доставили в родовое отделение больницы Delano Regional Medical Center. Первый ребенок, мальчик, появился на свет еще до полуночи, в 23.58 по местному времени 31 декабря 2017 года. Его сестра-близнец родилась почти через 20 минут, после наступления нового года, в 00.16 1 января. Таким образом, близнецы родились не только в разные дни, но и месяцы и годы.

    Как сказал представитель больницы, мать и дети чувствуют себя хорошо и готовы отправиться домой. "Это определенно был сюрприз! Вся семья шокирована и счастлива", – сказал он.

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    Новоявленные родители, Мария и ее супруг Хоакин, проживают в населенном пункте Эрлимат, Калифорния. У них уже есть три дочери.

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