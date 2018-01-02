Авиация Израиля атаковала объект ХАМАС на юге сектора Газа

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Израильская авиация в ответ на новый ракетный обстрел с территории анклава Сектора Газа атаковала военный объект, принадлежащий палестинским боевикам из движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", — говорится в сообщении представителя армии обороны Израиля в Twitter.

Читайте также: Цыганочка с выходом. Критика Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля

Напомним, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. При этом подчеркнул, что принятое решение не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе. Он также отметил, что нынешний шаг не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах. Трамп обязуется переместить посольство США в Иерусалим из Тель-Авива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "историческим" решение Трампа. В своем заявлении он отметил, что инициатива Трампа является важным шагом на пути к миру.

В свою очередь, радикальная палестинская группировка "Хамас" заявила, что решение Трампа открывает "ворота ада".