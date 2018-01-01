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    В мире

    В США подросток расстрелял свою семью

    (обновлено: )174
    Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили четырех погибших, среди которых были отец, мать, 18-летняя сестра подростка, а также 70-летняя знакомая семьи.
    На месте убийства в США
    nydailynews.com

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости УКраина. Полиция американского штата Нью-Джерси задержала 16-летнего подростка, который в канун Нового года застрелил своих родителей, сестру и знакомую семьи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры округа Монмут.

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    Как говорится в сообщении, за несколько минут до Нового года в полицию города Лонг Бранч поступило сообщение о стрельбе в одном из домов. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили четырех погибших, среди которых были отец, мать, 18-летняя сестра подростка, а также 70-летняя знакомая семьи.

    По данным прокуратуры, подросток воспользовался полуавтоматической винтовкой. "Подросток был заключен под стражу", — говорится в сообщении.

    Прокурор округа Монмут Крис Грамичьони в свою очередь отметил, что в понедельник вечером подростку могут быть предъявлены обвинения. Он добавил, что мотив действий подростка пока не установлен. По словам прокурора, винтовка была официально зарегистрирована.

    В момент стрельбы в доме также находились дедушка и брат подростка, которые не пострадали.

    Напомним, перед новым годом в США мужчина убил двух человек и застрелился.

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