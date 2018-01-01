В США подросток расстрелял свою семью

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости УКраина. Полиция американского штата Нью-Джерси задержала 16-летнего подростка, который в канун Нового года застрелил своих родителей, сестру и знакомую семьи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры округа Монмут.

Как говорится в сообщении, за несколько минут до Нового года в полицию города Лонг Бранч поступило сообщение о стрельбе в одном из домов. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили четырех погибших, среди которых были отец, мать, 18-летняя сестра подростка, а также 70-летняя знакомая семьи.

По данным прокуратуры, подросток воспользовался полуавтоматической винтовкой. "Подросток был заключен под стражу", — говорится в сообщении.

Прокурор округа Монмут Крис Грамичьони в свою очередь отметил, что в понедельник вечером подростку могут быть предъявлены обвинения. Он добавил, что мотив действий подростка пока не установлен. По словам прокурора, винтовка была официально зарегистрирована.

В момент стрельбы в доме также находились дедушка и брат подростка, которые не пострадали.

Напомним, перед новым годом в США мужчина убил двух человек и застрелился.