В Германии при запуске фейерверка погибли два человека

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В немецком Бранденбурге в новогоднюю ночь из-за неосторожного обращения с фейерверками погибли два человека. Об этом в своем Twitter сообщает местная полиция.

Как заявили в полиции, от полученных травм при попытке запустить фейерверки погибли 19-летний и 35-летний местные жители.

Кроме того, в сообщении говорится также о многочисленных инцидентах неосторожного обращения с пиротехникой, повлекших за собой телесные травмы.

Напомним, в Лондоне в новогоднюю ночь зарезали четверых человек.