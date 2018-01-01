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    В Германии при запуске фейерверка погибли два человека

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    В сообщении говорится также о многочисленных инцидентах неосторожного обращения с пиротехникой, повлекших за собой телесные травмы. От полученных травм при попытке запустить фейерверки погибли 19-летний и 35-летний местные жители.
    Скорая помощь в Германии
    Associated Press Uwe Anspach

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В немецком Бранденбурге в новогоднюю ночь из-за неосторожного обращения с фейерверками погибли два человека. Об этом в своем Twitter сообщает местная полиция.

    Как заявили в полиции, от полученных травм при попытке запустить фейерверки погибли 19-летний и 35-летний местные жители.

    Кроме того, в сообщении говорится также о многочисленных инцидентах неосторожного обращения с пиротехникой, повлекших за собой телесные травмы.

    Напомним, в Лондоне в новогоднюю ночь зарезали четверых человек.

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