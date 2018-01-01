В первый день 2018 года над Землей взойдет Суперлуна

REUTERS/Jose Luis Gonzalez

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В ночь с 1 на 2 января 2018 года жители Земли увидят редкое полнолуние, когда спутник нашей планеты максимально приблизится к ее поверхности.

Около полуночи по киевскому времени Луна подойдет к Земле в точку перигея — на расстояние в 356565 километров, а в 04:25 2 января произойдет полнолуние.

Раз в году Луна показывает свой яркий диск очень большим и один раз очень маленьким. Когда Луна в фазе полнолуния проходит точку перигея, т. е. находится на минимальном расстоянии от Земли, такое полнолуние называют суперлунием года.

В моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14 % больше и на 30 % ярче.