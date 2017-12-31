наверх
31.12.201717:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп впервые прокомментировал массовые акции протеста в Иране

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (328)

    (обновлено: )21503
    Глава Белого дома, комментируя акции протестов в Иране, заявил, что "люди в конечном счете стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. США внимательно следят за протестами в Иране, заявил американский президент Дональд Трамп. Он также вновь обвинил руководство Ирана в поддержке терроризма — по словам Трампа, именно эта поддержка и стала причиной протестов.

    Антиправительственные акции в Иране. Видео
    Канал на Youtube euronews (на русском)
    Массовые протесты набирают силу в Иране

    "Большие протесты в Иране. Люди в конечном счете стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть. США внимательно следят (за протестами — ред.) на предмет нарушения прав человека!" — написал глава Белого дома в Twitter.

    Читайте также: А Трамп – против. Мировой конфликт из-за соглашения по Ирану

    США обвиняют Иран в поддержке терроризма, включая шиитское движение "Хезболлах", которое США внесли в список террористических организаций.

    Ранее в Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге в Мешхеде и порчу государственной собственности.

    Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Власти страны сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, добавив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юлия Тимошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Захват "Укрпочты" в Харькове
    Захват здания "Укрпочты" в Харькове
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие