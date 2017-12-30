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    Из-за картошки. В Риге две бабушки устроили драку

    (обновлено: )21810
    Как рассказал очевидец, конфликт между двумя женщинами возник из-за очереди. Сперва они словесно спорили, а позже перешли к силовым методам.
    Картошка
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 30 дек – РИА Новости Украина. Две пожилые женщины устроили потасовку из-за картошки в одном из рижских торговых центров, сообщил РИА Новости журналист Владимир Дорофеев, который разнимался дерущихся.

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    "Сходил сегодня в "Максиму" (ТЦ в Риге) — разнял двух бабушек, которые устроили драку из-за картошки. Картошка закончилась, высыпали новую и тут началось…", — сказал Дорофеев.

    По его словам, потасовка произошла в ТЦ "Maxima" в рижском микрорайоне Плявниеки. "Причиной драки бабушек из-за картошки послужило выяснение обстоятельств, кто за кем стоял, и кто имеет первоочередное право на выбор корнеплодов, а также на преимущественное право поучать в предновогодний день других покупателей. В пылу дискуссии у двух претенденток на неоспоримое преимущество нервы не выдержали и они перешли от словесных к силовым методам", — сказал Дорофеев.

    Он отметил, что в результате драки пострадал и покупатель морковки. "Старческий спарринг попытался разнять стремившийся побыстрее набрать морковки, лежавшей рядом с картошкой. Обалдевшие от наглости молодого человека бабушки переключились к словесному поношению юности, а воинственно плюнув друг другу и молодому любителю моркови на пальто, разошлись в разные стороны", — рассказал журналист, которому тоже пришлось вмешаться, чтобы стабилизировать ситуацию.

    Ранее водители устроили драку в пробке на Крещатике.

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