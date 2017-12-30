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    В мире

    В США мужчина убил двух человек и застрелился

    (обновлено: )27
    Человек в пятницу зашел в автосалон в Хьюстоне, где он работал, и нанес смертельные огнестрельные ранения двум сотрудникам до того, как вышел на улицу и убил себя.
    Стрельба в Калифорнии
    Скриншот видео

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В США в городе Хьюстон мужчина расстрелял двух коллег из автомагазина, а потом застрелился сам, заявили в местной полиции.

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    "Человек в пятницу зашел в автосалон в Хьюстоне, где он работал, и нанес смертельные огнестрельные ранения двум сотрудникам до того, как вышел на улицу и убил себя", — говорится в сообщении.

    Указано, что на момент инцидента в магазине находились несколько посетителей и другие сотрудники.

    В местной полиции заявили, что мотив нападающего пока не известен.

    Магазин, где произошла стрельба, специализируется на продаже запчастей и обслуживании автомобилей BMW.

    Напомним, в России солдат застрелил четверых сослуживцев.

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