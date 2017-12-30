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    Олимпиада - не помеха. США не откажутся от учений с Южной Кореей

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    Министр обороны США отметил, что Штаты не намерены отказываться от военных учений: "Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Этот вопрос должен рассматриваться обеими странами".
    Учения США и Южной Кореи
    REUTERS Kim Hong-Ji

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Штаты не намерены отказываться от военных учений с Южной Кореей из-за Олимпийских игр.

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    На соответствующий вопрос он ответил: "Нет".

    "Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Этот вопрос должен рассматриваться обеими странами. Я поставлю их на паузу в связи с дипломатическим решением или чем-то подобным. Но пока я ничего такого не ожидаю", — сказал Мэттис, стенограмму беседы которого распространил Пентагон.

    Напомним, США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начали в начале декабря военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории.

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