Глава Пентагона уточнил роль и число военнослужащих США в Украине

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Роль и численность американских военнослужащих в Украине останутся неизменными, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают (украинской) армии готовиться по стандартам НАТО… И роль американских военных останется прежней", — сказал Мэттис журналистам.

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Он также подчеркнул, что "нет абсолютно никаких планов по изменению численности".

По его словам, число инструкторов может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить. "Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и теперь", — сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в середине декабря подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. В то же время Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. Также сообщалось, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

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РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг, по мнению Москвы, лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.