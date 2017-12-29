В Венесуэле горит крупнейший в стране НПЗ

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина.

Пожар произошел на самом крупном в Венесуэле нефтеперерабатывающем заводе Amuay.

Об этом сообщает агентство ACN. Причины и масштабы пожара пока не известны.

В среду стало известно о мощном взрыве на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон.

Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.

Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.

Напомним, 29 декабря как минимум 12 человек погибли при пожаре в Нью-Йорке.