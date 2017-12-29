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    В мире

    В Венесуэле горит крупнейший в стране НПЗ

    (обновлено: )73
    Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.
    Скорая в Венесуэле
    flickr.com/Carlos Graterol

    КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. 

    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    @NYCMayor
    Бронкс в огне. Смертельный пожар в знаменитом районе Нью-Йорка
    Пожар произошел на самом крупном в Венесуэле нефтеперерабатывающем заводе Amuay.

    Об этом сообщает агентство ACN. Причины и масштабы пожара пока не известны.

    В среду стало известно о мощном взрыве на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон.

    Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.

    Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.

    Напомним, 29 декабря как минимум 12 человек погибли при пожаре в Нью-Йорке.

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