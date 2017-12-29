В Венесуэле горит крупнейший в стране НПЗ

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина.
Об этом сообщает агентство ACN. Причины и масштабы пожара пока не известны.
В среду стало известно о мощном взрыве на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон.
Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.
Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.
Напомним, 29 декабря как минимум 12 человек погибли при пожаре в Нью-Йорке.