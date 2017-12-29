Загадочное covfefe. Словом года признали опечатку Трампа

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Читатели The Daily Telegraph назвали словом года опечатку президента США Дональда Трампа в Twitter, сообщается на сайте издания.

Отмечается, что за слово covfefe проголосовали 27 процентов читателей издания.

Второе место читатели отдали слову Maybot — прозвище премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, придуманное в конце 2016 года колумнистом The Guardian Джоном Грейсом, когда он сравнил Мэй с компьютерной программой.

На третьем месте оказалось слово "биткоин".

Ранее сообщалось, что ошибка президента США Дональда Трампа появилась на футболках и многочисленных интернет-мемах и стала одной из самых популярных тем в Twitter.