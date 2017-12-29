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    Загадочное covfefe. Словом года признали опечатку Трампа

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    Второе место читатели отдали слову Maybot — прозвище премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, придуманное в конце 2016 года колумнистом The Guardian Джоном Грейсом, когда он сравнил Мэй с компьютерной программой.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Читатели The Daily Telegraph назвали словом года опечатку президента США Дональда Трампа в Twitter,  сообщается на сайте издания.

    Отмечается, что за слово covfefe проголосовали 27 процентов читателей издания.

    Второе место читатели отдали слову Maybot — прозвище премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, придуманное в конце 2016 года колумнистом The Guardian Джоном Грейсом, когда он сравнил Мэй с компьютерной программой.

    На третьем месте оказалось слово "биткоин".

    Ранее сообщалось, что ошибка президента США Дональда Трампа появилась на футболках и многочисленных интернет-мемах и стала одной из самых популярных тем в Twitter.

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