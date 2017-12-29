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    В столице Египта обстреляли христианскую церковь: минимум 10 погибших

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    Как сообщается, боевик обстрелял коптскую христианскую церковь. По данным СМИ, он был убит в перестрелке с полицией. В районе инцидента усилены меры безопасности.
    В Египте обстреляли христианскую церковь
    @Sigmalivecom

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В столице Египта Каир неизвестный сегодня в пятницу, 29 декабря, обстрелял церковь в районе города Хелуан, сообщает Іndependent.

    Согласно информации издания, боевик обстрелял коптскую христианскую церковь. Согласно сообщениям египетских СМИ, боевик был убит в перестрелке с полицией.

    Сообщается, что в районе инцидента усилены меры безопасности. Другой информации пока не поступало.

    В конце ноября террористы во время молитвы ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш, привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. 

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