В столице Египта обстреляли христианскую церковь: минимум 10 погибших

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В столице Египта Каир неизвестный сегодня в пятницу, 29 декабря, обстрелял церковь в районе города Хелуан, сообщает Іndependent.

Согласно информации издания, боевик обстрелял коптскую христианскую церковь. Согласно сообщениям египетских СМИ, боевик был убит в перестрелке с полицией.

Сообщается, что в районе инцидента усилены меры безопасности. Другой информации пока не поступало.

В конце ноября террористы во время молитвы ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш, привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей.