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    Умерла единственная дочь испанского диктатора Франко

    (обновлено: )73
    Мария дель Кармен Франко и Поло скончалась в пятницу в своем доме в Мадриде. По данным СМИ, летом этого года у нее был диагностирован рак.
    Франко и Кармен Поло
    vanitatis.elconfidencial.com

    МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко Мария дель Кармен Франко и Поло скончалась на 92-м году жизни, об этом в пятницу сообщил ее внук Луис Альфонсо де Бурбон.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сообщив о кончине бабушки на своей странице в Instagram, Луис Альфонсо де Бурбон отметил, что "она не ушла и навсегда останется в его сердце".

    Мария дель Кармен Франко и Поло скончалась в пятницу в своем доме в Мадриде. По данным СМИ, летом этого года у нее был диагностирован рак.

    Как сообщает газета Vanguardia, с момента обнаружения рака состояние женщины стремительно ухудшалось, она оставалась дома и даже не выходила на улицу.

    vanitatis.elconfidencial.com
    Кармен Поло

    Ранее сообщалось, что экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега скончался в больнице в возрасте 83 лет.

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