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    Мэр Нью-Йорка сообщил подробности смертельного пожара в Бронксе

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    Мэр Билл Де Блазио сообщил, что "по имеющейся на данный момент информации, как минимум 12 человек были спасены и останутся живы". При этом не исключено, что жертв пожара может быть больше.
    Брифинг мэра Нью-Йорка Билла де Блазио по поводу масштабного пожара в Бронксе
    nytimes.com

    НЬЮ-ЙОРК, 29 дек — РИА Новости Украина. Двенадцать человек были спасены из горящего дома в нью-йоркском Бронксе, сообщил в пятницу мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции с места инцидента.

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    "По имеющейся на данный момент информации, как минимум 12 человек были спасены и останутся живы. Поиски в здании продолжаются", — сказал градоначальник.

    nypost.com
    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк). Спасательная поерация

    По данным властей, пожар начался на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные прибыли на место в течение трех минут, однако минимум 12 человек погибли.

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