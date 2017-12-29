Мэр Нью-Йорка сообщил подробности смертельного пожара в Бронксе

НЬЮ-ЙОРК, 29 дек — РИА Новости Украина. Двенадцать человек были спасены из горящего дома в нью-йоркском Бронксе, сообщил в пятницу мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции с места инцидента.

Смотрите также: Масштабный пожар на центральном рынке Запорожья. Слышны взрывы

"По имеющейся на данный момент информации, как минимум 12 человек были спасены и останутся живы. Поиски в здании продолжаются", — сказал градоначальник.

nypost.com Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк). Спасательная поерация

По данным властей, пожар начался на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные прибыли на место в течение трех минут, однако минимум 12 человек погибли.