Президента Португалии экстренно прооперировали

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза перенес экстренную хирургическую операцию по поводу пупочной грыжи.

"Эта операция была запланирована на начало января, но медики решили провести ее раньше из-за возникших осложнений", — говорится в заявлении на сайте главы государства.

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В связи с перенесенной операцией президент отменил все рабочие мероприятия, запланированные на ближайшие дни, в том числе визит в регионы, пострадавшие в октябре от смертоносных лесных пожаров.

Марселу Ребелу ди Соза занял должность президента в январе 2016 года.