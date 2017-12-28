наверх
29.12.201701:20
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Израиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию Ирана - СМИ

    (обновлено: )3601
    По итогам двухдневных переговоров США и Израиль подписали "Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу". Документ предусматривает создание четырех рабочих групп, которые сосредоточатся на ряде ключевых вопросов.
    Флаг Ирана
    flickr.com/ Blondin Rikard

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Израиль и США в ходе секретной встречи в Белом доме разработали совместную стратегическую программу по сдерживанию Ирана, сообщает Десятый израильский телеканал.

    По данным телеканала, 12 ноября в США прибыла делегация израильских чиновников из оборонной сферы. Делегацию возглавлял советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат. В ходе визита израильская делегация встретилась с командой американских чиновников из оборонной сферы и разведки под руководством Герберта Макмастера.

    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Возбудитель спокойствия. Беспорядки после слов Трампа по Иерусалиму

    По словам источника в американском правительстве, по итогам двухдневных переговоров США и Израиль подписали "Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу". Документ предусматривает создание четырех рабочих групп, которые сосредоточатся на ряде ключевых вопросов, связанных с иранской ядерной и баллистической программами, а также поставками вооружения в регион.

    По данным источников телеканала, первая рабочая группа займётся "тайной и дипломатической работой по отмене иранской ядерной программы". Целью второй группы станет "ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии и Ливане". В задачи третьей группы включили "сдерживание баллистической программы Ирана" и "ограничение попыток поставить иранские ракеты Хезболле". Наконец, четвёртая группа будет работать с "усилением эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран".

    Израильские высокопоставленные чиновники подтвердили телеканалу, что США и Израиль достигли стратегического соглашения по иранскому вопросу.

    "Израиль и США тщательно следят за тенденциями и процессами в регионе, особенно за Ираном, и они сформулировали финальные тезисы по стратегической политике в отношении этих вызовов", — цитирует телеканал израильского чиновника.

    Напомним, в начале декабря Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе в Сирии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия