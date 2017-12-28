Появились кадры зимнего Марса

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. NASA разместила фотографии зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

Понижение температуры преображает внешний вид планеты — углекислый газ из атмосферы превращается в сухой лед, который покрывает марсианскую поверхность и образует различные узоры.

nasa.gov Снимок зимнего Марса межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter

С приходом "весны" сухой лед начинает трескаться и испаряться, после чего поверхность Красной планеты снова меняет свой облик.

nasa.gov Снимок зимнего Марса межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter

Однако на Южном полюсе Марса температура остается низкой, поэтому "зима" в этой части планеты длится весь год.

Ранее космическое агентство США NASA показало, как будет проходить испытание пилотируемого лунно-марсианского корабля Orion под названием Ascent Abort-2. Тестовое испытание позволит проверить систему спасения капсулы с астронавтами.