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    Появились кадры зимнего Марса

    (обновлено: )141
    Снимки зимнего Марса сделаны с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter и опубликованы NASA - углекислый газ из атмосферы превращается в сухой лед, который покрывает марсианскую поверхность и образует различные узоры.
    Снимок зимнего Марса межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter
    nasa.gov

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. NASA разместила фотографии зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

    Понижение температуры преображает внешний вид планеты — углекислый газ из атмосферы превращается в сухой лед, который покрывает марсианскую поверхность и образует различные узоры.

    nasa.gov
    Снимок зимнего Марса межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter

    С приходом "весны" сухой лед начинает трескаться и испаряться, после чего поверхность Красной планеты снова меняет свой облик.

    nasa.gov
    Снимок зимнего Марса межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter

    Однако на Южном полюсе Марса температура остается низкой, поэтому "зима" в этой части планеты длится весь год.

    Ранее космическое агентство США NASA показало, как будет проходить испытание пилотируемого лунно-марсианского корабля Orion под названием Ascent Abort-2. Тестовое испытание позволит проверить систему спасения капсулы с астронавтами.

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