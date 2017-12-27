Дружившие 60 лет гавайцы оказались родными братьями

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Двое жителей Гавайев были лучшими друзьями в течение 60 лет и в Рождество узнали, что являются родными братьями, сообщает местный телеканал KHON2.

Алан Робинсон и Волтер Макфарлейн родились и выросли на Гавайях и дружили еще со школы. Макфарлейн никогда не знал своего отца, а Робинсон был приемным сыном в своей семье. Младший брат Робинсона погиб, когда ему было 19 лет, и он не надеялся когда-либо встретить других своих родственников.

Друзья пытались выяснить информацию о своих родственниках на специальном сайте, который предоставляет услуги по изучению семейного древа и сопоставлению результатов анализа ДНК. Макфарлейн хотел найти на этом сайте своего отца, однако первым в списке совпадений по ДНК увидел пользователя с ником Robi737. Выяснилось, что Макфарлейн и Robi737 имеют идентичные Х-хромосомы.

Робинсон ранее тоже пользовался этим сайтом, чтобы узнать о членах своей семьи. Друзья называли его просто Роби, а 737 номер принадлежал рейсу компании Aloha Airlines, полеты по которому он осуществлял, когда работал пилотом. После дополнительного уточнения Робинсон и Макфарлейн удостоверились, что у них общая мать.

"Это лучший рождественский подарок, который я могу себе представить", — сказал Робинсон. Лучшие друзья планируют отправиться в путешествие и вместе провести старость.

Ранее сообщалось о "рождественском" спасении мужчины: польский путешественник был спасен у берегов острова Реюньон (заморская территория Франции) после семи месяцев дрейфа в Индийском океане на неисправном судне, его спасли в день Рождества.