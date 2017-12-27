Польского путешественника и его кота спасли после семи месяцев дрейфа

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Польский путешественник был спасен у берегов острова Реюньон (заморская территория Франции) после семи месяцев дрейфа в Индийском океане на неисправном судне, его спасли в день Рождества, сообщило французское Общество спасения на водах Франции (SNSM).

В сообщении, размещенном на странице Facebook местного отделения SNSM, сказано, что 56-летний Збигнев Рекет (Zbigniew Reket) 20 мая отплыл из Самиры на Коморских островах в южноафриканский Дурбан. Компанию моряку составил подобранный в порту кот.

Во время перехода вышел из строя двигатель, после чего судно легло в дрейф. "Я потерял управление над судном. Меня относило к берегам Сомали, потом к Мальдивам, к Индонезии, потом к Маврикию и, наконец, к Реюньону. Много раз я видел землю, но не мог к ней причалить", — цитирует местное издание Journal de l'île рассказ мореплавателя.

У путешественника не было никаких средств коммуникации, кроме того, он располагал лишь месячным запасом провизии и во время дрейфа был вынужден ловить рыбу и пить дождевую воду.

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В понедельник, 25 декабря, терпящее бедствие судно было обнаружено у берегов Реюньона, спасатели которого доставили моряка на землю. Отмечается, что мужчина истощен.

Местные правоохранители открыли расследование для проверки обстоятельств инцидента.

Ранее американский военный корабль спас двух женщин, которые почти пять месяцев дрейфовали в Тихом океане на яхте со сломанным двигателем.