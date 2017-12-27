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    Мировые миллиардеры за 2017 год стали богаче почти на $1 трлн - СМИ

    (обновлено: )6501
    Сообщается, что наиболее свое состояние приумножил глава Amazon Джефф Безос - он увеличил свое состояние на 34,2 миллиарда долларов, или в 1,5 раза, до 99,6 миллиарда долларов.
    Доллары и евро
    AFP/THOMAS COEX

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Состояние 500 богатейших людей в мире, входящих в индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI), за текущий год увеличилось почти на один триллион долларов, свидетельствуют данные индекса, опубликованные агентством Блумберг, сообщает Прайм.

    Билл Гейтс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Огласите весь список, пожалуйста: самые богатые люди планеты

    Так, 26 декабря 2017 года их совокупное достигло 5,3 триллиона долларов, что на 20% выше показателя на 27 декабря 2016 года в 4,4 триллиона долларов.

    Возглавил список миллиардеров глава Amazon Джефф Безос — он увеличил свое состояние на 34,2 миллиарда долларов, или в 1,5 раза, до 99,6 миллиарда долларов. На второй строчке разместился основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 91,3 миллиарда долларов. В октябре Безос сместил Гейтса с первой строчки рейтинга, на которой он находился с мая 2013 года.

    Третье место в списке занял еще один американец — инвестор Уоррен Баффет (85 миллиардов долларов). На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 75,5 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 72,6 миллиарда долларов. Цукерберг за год нарастил свое состояние на 22,6 миллиарда долларов, или 45%.

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