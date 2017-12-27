Мировые миллиардеры за 2017 год стали богаче почти на $1 трлн - СМИ

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Состояние 500 богатейших людей в мире, входящих в индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI), за текущий год увеличилось почти на один триллион долларов, свидетельствуют данные индекса, опубликованные агентством Блумберг, сообщает Прайм.

Так, 26 декабря 2017 года их совокупное достигло 5,3 триллиона долларов, что на 20% выше показателя на 27 декабря 2016 года в 4,4 триллиона долларов.

Возглавил список миллиардеров глава Amazon Джефф Безос — он увеличил свое состояние на 34,2 миллиарда долларов, или в 1,5 раза, до 99,6 миллиарда долларов. На второй строчке разместился основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 91,3 миллиарда долларов. В октябре Безос сместил Гейтса с первой строчки рейтинга, на которой он находился с мая 2013 года.

Третье место в списке занял еще один американец — инвестор Уоррен Баффет (85 миллиардов долларов). На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 75,5 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 72,6 миллиарда долларов. Цукерберг за год нарастил свое состояние на 22,6 миллиарда долларов, или 45%.