Во Франции высмеяли масштабную операцию по изъятию 7 граммов конопли

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Пользователи социальной сети Twitter во Франции высмеяли масштабную операцию полиции по изъятию семи граммов конопли в одной из больниц на западе страны, в мероприятии были задействованы 24 офицера и две специальные собаки.

В операции по изъятию наркотиков, которая прошла 23 декабря в больнице Сан-Жак в городе Нант, в общей сложности приняли участие 34 человека. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли три здания медицинского учреждения. В итоге полиции удалось обнаружить всего семь граммов конопли в палате одного из пациентов. О результатах операции полиция сообщила в своем микроблоге в Twitter.

[#Opération]de sécurisation & de recherche de stupéfiants à l’hôpital St Jacques à #REZE — 24 policiers mobilisés ➡️10 personnes+3 bâtiments contrôlés avec l'appui de 2 chiens stup 🐶 — 7gr de résine découverts dans la chambre d'1 patient 👉 belle collaboration avec @CHUnantes pic.twitter.com/xnpfoAITsP — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 23 декабря 2017 г.

Пользователи социальной сети обрушились на правоохранительные органы с критикой. "Сборище никчемных. Семь граммов! Двадцать четыре полицейских! Да вы просто отважный, но совершенно бесполезный отряд", — написал известный французский режиссер и актер Матьё Кассовиц.

"Надеюсь, что наше общество наконец поймет, что у него есть более важные дела в отличие от мобилизации 24 человек на изъятие семи граммов вещества, которое употребляет сознательный взрослый человек", — отметил другой пользователь соцсети с ником Nestor le Castor.

"И вы этим гордитесь?" — переспросил под сообщением полиции пользователь olivM.

"Вы публикуете это, потому что гордитесь группой бездарей? Десятки человек, направленные на поиски семи несчастных граммов (конопли) в больнице… Идите к черту. Ну и счастливого Рождества", — заключил пользователь Fred_Brchr.

В числе комментариев к публикации полиции также были фразы: "худший твит 2017 года" и "какой героизм!".

В свою очередь, в правоохранительных органах считают неприемлемой данную критику.

"Это наш способ коммуникации. Этот твит нужен только для того, чтобы подвести итоги операции, которая была проведена по распоряжению прокурора Республики и при согласии руководства больницы. Никакого обсуждения быть не может", — заявил радиостанции France Info источник в Управлении службы безопасности департамента Атлантическая Луара.

По данным французской таможни, в 2016 году во Франции было изъято в общей сложности 64,5 тонны конопли.

Напомним, ранее Нацполиция в рамках масштабной операции задержала членов преступной организации, подозреваемых в убийствах и похищениях людей.