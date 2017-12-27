наверх
27.12.201709:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Во Франции высмеяли масштабную операцию по изъятию 7 граммов конопли

    (обновлено: )40
    В операции по изъятию наркотиков, которая прошла 23 декабря в больнице Сан-Жак в городе Нант, в общей сложности приняли участие 34 человека. В итоге полиции удалось обнаружить всего семь граммов конопли в палате одного из пациентов.
    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Пользователи социальной сети Twitter во Франции высмеяли масштабную операцию полиции по изъятию семи граммов конопли в одной из больниц на западе страны, в мероприятии были задействованы 24 офицера и две специальные собаки.

    В операции по изъятию наркотиков, которая прошла 23 декабря в больнице Сан-Жак в городе Нант, в общей сложности приняли участие 34 человека. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли три здания медицинского учреждения. В итоге полиции удалось обнаружить всего семь граммов конопли в палате одного из пациентов. О результатах операции полиция сообщила в своем микроблоге в Twitter.

    Пользователи социальной сети обрушились на правоохранительные органы с критикой. "Сборище никчемных. Семь граммов! Двадцать четыре полицейских! Да вы просто отважный, но совершенно бесполезный отряд", — написал известный французский режиссер и актер Матьё Кассовиц.

    "Надеюсь, что наше общество наконец поймет, что у него есть более важные дела в отличие от мобилизации 24 человек на изъятие семи граммов вещества, которое употребляет сознательный взрослый человек", — отметил другой пользователь соцсети с ником Nestor le Castor.

    "И вы этим гордитесь?" — переспросил под сообщением полиции пользователь olivM.

    Под Днепром похитителя горючего подвесили вверх ногами. Видео
    ИА "Имеется мнение"/Youtube
    Под Днепром похитителя топлива подвесили вверх ногами

    "Вы публикуете это, потому что гордитесь группой бездарей? Десятки человек, направленные на поиски семи несчастных граммов (конопли) в больнице… Идите к черту. Ну и счастливого Рождества", — заключил пользователь Fred_Brchr.

    В числе комментариев к публикации полиции также были фразы: "худший твит 2017 года" и "какой героизм!".

    В свою очередь, в правоохранительных органах считают неприемлемой данную критику.

    "Это наш способ коммуникации. Этот твит нужен только для того, чтобы подвести итоги операции, которая была проведена по распоряжению прокурора Республики и при согласии руководства больницы. Никакого обсуждения быть не может", — заявил радиостанции France Info источник в Управлении службы безопасности департамента Атлантическая Луара.

    По данным французской таможни, в 2016 году во Франции было изъято в общей сложности 64,5 тонны конопли.

    Напомним, ранее Нацполиция в рамках масштабной операции задержала членов преступной организации, подозреваемых в убийствах и похищениях людей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Пожилые люди на рынке перед новогодними праздниками. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Степан Полторак. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Наручники
    Криминальные войны в Украине