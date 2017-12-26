наверх
26.12.201723:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Цена на нефть резко подскочила из-за взрыва на нефтепроводе Ливии

    (обновлено: )12630
    По состоянию на 21.32 по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,41%, до 59,88 доллара за баррель.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Sergio Russo/flickr.com

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки WTI впервые с 25 июня 2015 года превысила 60 долларов за баррель на новостях о взрыве на ливийском нефтепроводе, ведущем к порту Эс-Сидр, свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 21.32 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,55% — до 66,38 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,41%, до 59,88 доллара за баррель.

    Ранее марка WTI достигала отметки в 60,01 доллара за баррель.

    Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) подтвердила взрыв на нефтепроводе в Ливии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Валерия Лутковская и Ирина Геращенко (в центре)
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Наручники
    Криминальные войны в Украине