Цена на нефть резко подскочила из-за взрыва на нефтепроводе Ливии

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки WTI впервые с 25 июня 2015 года превысила 60 долларов за баррель на новостях о взрыве на ливийском нефтепроводе, ведущем к порту Эс-Сидр, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.32 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,55% — до 66,38 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,41%, до 59,88 доллара за баррель.

Ранее марка WTI достигала отметки в 60,01 доллара за баррель.

Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) подтвердила взрыв на нефтепроводе в Ливии.