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    Суд Австрии отсрочил экстрадицию Фирташа в США

    (обновлено: )87
    Было приостановлено рассмотрение дела до тех пор, пока суд Евросоюза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.
    Дмитрий Фирташ
    REUTERS Leonhard Foeger

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Верховный суд Австрии отсрочил экстрадицию в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Таким образом было отменено решение Апелляционного суда Австрии, сообщил во вторник, 26 декабря, адвокат украинца Лэнни Дж.Дэвис.

    "Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения", – рассказал адвокат.

    Он также добавил, что было приостановлено рассмотрение дела до тех пор, пока суд Евросоюза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.

    Напомним, 19 декабря Высший земельный суд Вены окончательно отклонил запрос испанских прокуроров на выдачу Фирташа.

    Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

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