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    На нефтепроводе в Ливии произошел взрыв

    (обновлено: )68
    Специалисты компании Al-Waha, которой принадлежит трубопровод, прибыли на место взрыва для ликвидации последствий. Разрушенный участок трубопровода на данный момент изолирован.
    Ливийские пожарники. Архивное фото
    STRINGER / AFP

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) подтвердила взрыв на нефтепроводе в Ливии, ведущем к порту Эс-Сидр, говорится в сообщении на сайте компании.

    "Национальная нефтяная компания подтверждает взрыв на нефтепроводе Заггут — Эс-Сидр", — говорится в релизе. NOC также сообщает, что специалисты компании Al-Waha, которой принадлежит трубопровод, прибыли на место взрыва для ликвидации последствий. Разрушенный участок трубопровода на данный момент изолирован.

    Из сообщения также следует, что Al-Waha изменила маршрут транзита, пустив нефть по трубопроводу Самах (Samah). Тем не менее, NOC ожидает уменьшения объема добычи в Ливии в результате взрыва на 70-100 тысяч баррелей в день.

    "NOC продолжает исследовать причины взрыва и внимательно следит за развитием событий", — пишет компания.

    Напомним, летом  в Одессе прорвало нефтепровод. Участки загрязнения составили 468 и 187 квадратных метров, государству нанесен ущерб в размере 1 млн 199,95 грн.

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