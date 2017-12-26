На нефтепроводе в Ливии произошел взрыв

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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) подтвердила взрыв на нефтепроводе в Ливии, ведущем к порту Эс-Сидр, говорится в сообщении на сайте компании.

"Национальная нефтяная компания подтверждает взрыв на нефтепроводе Заггут — Эс-Сидр", — говорится в релизе. NOC также сообщает, что специалисты компании Al-Waha, которой принадлежит трубопровод, прибыли на место взрыва для ликвидации последствий. Разрушенный участок трубопровода на данный момент изолирован.

Из сообщения также следует, что Al-Waha изменила маршрут транзита, пустив нефть по трубопроводу Самах (Samah). Тем не менее, NOC ожидает уменьшения объема добычи в Ливии в результате взрыва на 70-100 тысяч баррелей в день.

"NOC продолжает исследовать причины взрыва и внимательно следит за развитием событий", — пишет компания.

Напомним, летом в Одессе прорвало нефтепровод. Участки загрязнения составили 468 и 187 квадратных метров, государству нанесен ущерб в размере 1 млн 199,95 грн.