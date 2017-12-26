Три американских города подали иск против Пентагона из-за оружия

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Три крупных американских города Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия во вторник подали иск в федеральный суд штата Вирджиния против министерства обороны США в связи с тем, что многие военнослужащие, которым было запрещено владеть оружием, не были внесены в национальную систему проверок ФБР, передает телеканал NBC.

"Города утверждают, что министерство обороны не сообщило о "значительном числе" дисквалификационных записей в национальную систему проверки ФБР для лицензирования и продажи оружия", — передает ТВ.

Телеканал отмечает, что это позволило бывшему члену ВВС купить мощную винтовку и убить 26 человек 5 ноября в техасской церкви.

"Местные сотрудники правоохранительных органов полагаются на базу данных ФБР, чтобы проводить фоновые проверки заявок на использование оружия, а также контролировать закупки", — сообщает NBC.

В результате стрельбы 5 ноября в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио более 25 человек погибли и около 20 были ранены. Как установлено, стрельбу по прихожанам из полуавтоматического оружия открыл Девин Келли. В последующем после автомобильной погони и перестрелки с местным жителем Келли покончил с собой.

По данным следствия, Келли купил полуавтоматическую винтовку Ruger AR-556 в апреле 2016 года в Техасе. К тому моменту он был с порицанием уволен из ВВС США и отдан под трибунал по обвинению в насилии над женой и пасынком, а также в том, что он угрожал членам семьи заряженным оружием.