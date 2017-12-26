Самый бесполезный в мире эскалатор в Китае стал хитом в соцсетях

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Китае один из самых маленьких эскалаторов стал "вирусом" в социальных сетях.

Его длина всего 8 ступеней и на нем висит табличка: "Эскалатор не работает, пользуйтесь лестницей".

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Как сообщается, устройство сломалось несколько лет назад и с тех пор никто не почувствовал необходимость его ремонта.

scmp.com В Китае обнаружен самый бесполезный в мире эскалатор

Фотографии эскалатора, расположенной перед входом в главный торговый центр в юго-западном городе Чунцин, широко распространялись в социальных сетях — часто с язвительными комментариями.

Напомним, в китайском городе Нингбо, провинция Чжэцзян, в результате поломки эскалатора более десяти людей упали обратно на платформу метро. По информации местных СМИ, как минимум пять человек получили легкие травмы.