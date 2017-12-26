США покупают в Украине советские самолеты для тренировок - СМИ

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Американские компании закупают подержанные военные самолеты российского или советского производства Су-27 и МиГ-29 в Украине и других странах, где эта военная техника стояла на вооружении, сообщает The National Interest.

В список компаний, которые могут оказывать такие услуги входят Air USA, Tactical Air Support, Draken International и Pride Aircraft.

По данным издания, цель покупок самолетов — проведение тренировок военными США.

Согласно информации на ее официальном сайте, у Air USA имеется два учебных самолета МиГ-29, разработанных легендарным Иваном Микояном и его бюро. На сайте фирмы сообщается, что обе машины изготовлены в Советском Союзе и "импортированы из бывшей советской республики".

У Draken International в распоряжении имеются также устаревшие сегодня истребители МиГ-21. На сайте Pride Aircraft сообщается, что недавно она приобрела в Украине боевые самолеты Су-27. Говорится, что они уже были проданы, но кому именно — не уточняется.

По данным The National Interest, истребитель Су-27 был замечен во время имитации воздушного боя с самолетом F-16 недалеко от авиабазы Неллис в американском штате Невада.

В сентябре у данного объекта произошла авиакатастрофа, при которой погиб подполковник Эрик Шульц, который якобы служил в подразделении, специализирующемся на применении истребителей производства СССР и России, в том числе Су-27 и МиГ-29, с целью оценки их боевых качеств.

В материале приводятся слова американского пилота Джерри Гэллопа, который в прошлом ездил в Украину и участвовал в сделке по приобретению двух самолетов Су-27.

Он высоко оценил летные качества истребителя, в частности, его способность быстро набирать скорость, легко выходя за сверхзвуковой барьер, где самолет демонстрирует отличную управляемость.

Как сообщалось ранее, Болгария заморозила четырехлетний контракт с Россией на ремонт 15 самолетов МиГ-29 в связи с жалобой концерна "Укроборонпром".