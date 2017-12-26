Диаспора приветствует решение США по вооружению Украины

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Предоставление США разрешения на продажу Украине оборонительного летального вооружения позволит повысить стабильность в Европе, заявил президент Всемирного конгресса украинский (ВКУ) Евгений Чолий.

В минувшую пятницу представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Всемирный конгресс украинцев одобряет позицию США и конкретные шаги Вашингтона, направленные на помощь Украине в защите территориальной целостности и тем самым обеспечения мира и стабильности в Европе", — подчеркнул Чолий, которого цитирует передает "Укринформ".

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"Мы приветствуем четкое понимание Соединенными Штатами российской гибридной войны и одобрения администрацией президента США продажи летального оборонительного оружия Украина, чтобы помочь ей в противостоянии длительной и коварной агрессии РФ", — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

Также сообщалось, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

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РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг, по мнению Москвы, лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.