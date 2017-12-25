Бельгийцы отправили более 7 млн смс-поздравлений с Рождеством - СМИ

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Жители Бельгии в рождественскую ночь отправили в общей сложности свыше 7,2 миллиона смс-поздравлений – почти на 12% меньше, чем годом ранее, сообщило в понедельник агентство Belga.

Согласно приведенным им данным бельгийских телефонных операторов, в нынешнем году пиковый показатель отправленных текстовых сообщений достигал 627 смс-поздравлений в секунду против 710 в 2016 году.

В Бельгии католическое Рождество является чисто семейным праздником, который взрослые посвящают в первую очередь детям. Население Бельгии превышает 11,3 миллиона человек.

Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря. Решение о праздновании Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году.