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    Бельгийцы отправили более 7 млн смс-поздравлений с Рождеством - СМИ

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    Сообщается, что католическое Рождество в Бельгии - семейный праздник, который взрослые посвящают в первую очередь детям.
    Рождественский вертеп
    УНИАН

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Жители Бельгии в рождественскую ночь отправили в общей сложности свыше 7,2 миллиона смс-поздравлений – почти на 12% меньше, чем годом ранее, сообщило в понедельник агентство Belga.

    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    Согласно приведенным им данным бельгийских телефонных операторов, в нынешнем году пиковый показатель отправленных текстовых сообщений достигал 627 смс-поздравлений в секунду против 710 в 2016 году.

    В Бельгии католическое Рождество является чисто семейным праздником, который взрослые посвящают в первую очередь детям. Население Бельгии превышает 11,3 миллиона человек.

    Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря. Решение о праздновании Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году.

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