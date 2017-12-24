Япония введет уникальную автоматическую систему распознавания лиц

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. На Олимпиаде 2020 года в Токио впервые будет работать автоматическая система распознавания лиц для обладателей пропусков на административные и спортивные объекты, сообщила в воскресенье японская газета "Иомиури".

По ее данным, система распознавания будет распространяться на 300-400 тысяч человек — спортсменов, обслуживающего персонала, сотрудников служб безопасности и журналистов. С помощью камеры компьютер будет автоматически распознавать их лица, если им были заранее выданы пропуска на олимпийские объекты.

Тем самым, как ожидается, удастся предотвратить несанкционированный доступ злоумышленников, которые могут воспользоваться похищенными пропусками других лиц.

Система будет установлена примерно на 40 объектах Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио в качестве меры по укреплению антитеррористической безопасности с одной стороны, и облегчению процедуры прохождения через пункты контроля — с другой.

Проведение летних Олимпийских игр в Токио запланировано в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Как сообщалось ранее, правительство Украины решило направить остаток средств, которые выделялись на проведение в стране Евровидения-2017, на обеспечение трансляции зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии Национальной общественной телекомпанией Украины, которая вещает под брендом "UA: Первый".