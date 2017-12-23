В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы - СМИ

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Маршрутное такси столкнулось с грузовиком на автотрассе в провинции Бени-Суэйф в Египте, погибли 13 местных жителей, сообщает новостной портал газеты "Аль-Ватан".

По данным портала, еще восемь человек пострадали.

Добавляется, что пострадавшие доставлены в больницы, ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что тренировочный легкомоторный самолет Beechcraft Baron 58 совершил жесткую посадку в районе озера Карун в Египте, погибли трое инструкторов и двое курсантов.