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    В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы - СМИ

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    По информации египетских СМИ, в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком на автотрассе, погибли 13 человек и еще восемь пострадали.
    На месте ДТП в Египте. Архивное фото
    RIA News Надим Зуауи

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Маршрутное такси столкнулось с грузовиком на автотрассе в провинции Бени-Суэйф в Египте, погибли 13 местных жителей, сообщает новостной портал газеты "Аль-Ватан".

    По данным портала, еще восемь человек пострадали.

    Добавляется, что пострадавшие доставлены в больницы, ведется расследование инцидента.

    Ранее сообщалось, что тренировочный легкомоторный самолет Beechcraft Baron 58 совершил жесткую посадку в районе озера Карун в Египте, погибли трое инструкторов и двое курсантов.

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