В Мексике блогера расстреляли за оскорбление наркобарона

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Молодой популярный в социальных сетях блогер по прозвищу Пират из Кулиакана был расстрелян в мексиканском баре за оскорбление наркобарона.

Речь идет о 17-летнем Хуане Луисе Лагунасе, информация об убийстве опубликована на его странице в Facebook. За два последних года он набрал огромную популярность в соцсетях благодаря своей эпатажной манере поведения, фотографиям с оружием, тиграми, красивыми женщинами, автомобилями, федеральной полицией и военнослужащими, видео с шумных, провокационных вечеринок, где неоднократно прямо в кадре употреблялся алкоголь и наркотики.

Все это продолжалось, пока Лагунас, находясь в состоянии опьянения, не позволил себе отпустить очень обидное замечание сексуального характера в адрес Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Менчо, лидера наркокартеля "Халиско — Новое поколение". Слова блогера были опубликованы в социальных сетях. Через некоторое время Лагунас был расстрелян в одном из баров муниципалитета Сапопан в штате Халиско. Из его тела извлекли более 15 пуль.

Как отмечается, полиция не нашла убийц, однако правоохранительные органы уверены, что это стало актом возмездия и наглядным примером другим блогерам, в адрес кого нельзя допускать оскорбительные высказывания. Комментарием правоохранителей РИА Новости не располагает.

Штат Халиско считается вотчиной картеля "Халиско — Новое поколение", одной из крупнейших преступных группировок Мексики. В 2015 году члены группировки атаковали военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек, а затем патруль полиции на одной из трасс, убив 15 и ранив пятерых полицейских. Эта атака стала одной из самых больших потерь мексиканской полиции за последние годы.

Атака на вертолет была совершена во время крупномасштабной операции, проводившейся властями против картеля. В ответ бандиты не только сбили винтокрылую машину, но и устроили настоящий хаос на улицах второго по величине города Мексики Гвадалахары, сожгли десятки автомобилей и АЗС, разгромили отделения банков, в самом городе также были убиты полицейский и восемь преступников.

Напомним, в январе Мексика эсктрадировала наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу "Эль-Чапо" ("Коротышка") в США. МИД страны заявил, что передача Лоэры стала кульминацией длительного судебного процесса, в ходе которого адвокаты пытались добиться для подзащитного права остаться в Мексике.