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    Около 90 человек погибли при сходе селя на Филиппинах

    (обновлено: )59
    Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. По данным СМИ, несколько десятков человек пропали без вести.
    Сход селя и наводнения на Филиппинах
    @shilohOshiloh

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В результате схода селя и наводнения на Филиппинах погибли около 90 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники.

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    По данным агентства, несколько десятков человек пропали без вести.

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    Ранее сообщалось о 41 погибшем и 45 пропавших без вести.

    Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек. Больше всего от непогоды пострадала филиппинская провинция Билиран.

    @shilohOshiloh
    Сход селя и наводнения на Филиппинах

    Ранее сообщалось, что трем областям на Западе Украины грозит наводнение на Рождество.

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