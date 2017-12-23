США одобрили поставки Украине оборонительного вооружения - официально

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина. Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета, сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении Науэрт без дальнейших подробностей.

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"Помощь США, как мы говорили ранее, носит исключительно оборонительный характер, мы всегда говорили о том, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя", — уточняется в заявлении.

Также отмечается, что США сохраняют приверженность выполнению минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

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Также сообщалось, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг, по мнению Москвы, лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.