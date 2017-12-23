США приостановили беспошлинный режим для продукции из Украины

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп принял решение вывести Украину из-под действия генеральной системы торговых преференций (ГСП) ввиду недостаточных усилий ее властей по охране интеллектуальной собственности. Это следует из письма главы Белого дома конгрессу.

Документ распространила пресс-служба администрации Трампа.

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"После рассмотрения критериев,… Закона о торговле от 1974 года… о том, в какой степени указанная развивающаяся страна-бенефициарий обеспечивает адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, я решил, что целесообразно приостановить беспошлинный режим, вводимый в рамках ГСП, в отношении ряда видов продукции из Украины", — говорится в документе.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Госдепе США сообщили, что президент Дональд Трамп планирует одобрить поставки противотанковых ракетных установок Украине.