Командование НАТО испугалось активности российских подлодок в Европе

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Командование НАТО обеспокоено безопасностью подводных линий коммуникаций альянса из-за активности российских подводных лодок у берегов Европы, пишет газета Financial Times со ссылкой на натовского адмирала Эндрю Леннона.

"Мы считаем, что они (подлодки) могут быть оснащены для работы с объектами на дне океана. Так что, конечно, это вызывает беспокойство, так как наши государства так сильно зависят от интернета и коммуникаций", — заявил Леннон, занимающий должность командующего подводным флотом НАТО.

Адмирал добавил, что, по его мнению, военные РФ "проявляют интерес с подводной инфраструктуре НАТО", в частности каналам связи между США и Европой.

По словам Леннона, активность российских подлодок за последние три года достигла максимума со времен "холодной войны". Кроме того, по оценке военачальника, Москва стала чаще направлять субмарины в регионы, отдаленные от российских берегов.

Ранее начальник генштаба ВС Великобритании маршал авиации Стюарт Пич заявил, что торговле и интернету страны может грозить "катастрофический" ущерб в случае потенциальной атаки со стороны РФ на подводные кабели связи.

Российские эксперты назвали фантазиями заявления о намерении РФ повредить кабели в Атлантике. В частности, военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что у России есть теоретическая возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, однако заявления о намерении сделать это — плод воображения генштаба ВС Великобритании.

Пресс-секретарь посольства РФ, комментируя высказывание Пича, заявил РИА Новости, что власти Великобритании занимаются запугиванием граждан, пытаясь увеличить оборонный бюджет, вместо того, чтобы принять участие в обсуждении вопросов европейской безопасности.