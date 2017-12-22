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    В мире

    Командование НАТО испугалось активности российских подлодок в Европе

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (302)

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    По словам натовского адмирала Эндрю Леннона, военные РФ "проявляют интерес с подводной инфраструктуре НАТО", в частности каналам связи между США и Европой.
    Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Командование НАТО обеспокоено безопасностью подводных линий коммуникаций альянса из-за активности российских подводных лодок у берегов Европы, пишет газета Financial Times со ссылкой на натовского адмирала Эндрю Леннона.

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    "Мы считаем, что они (подлодки) могут быть оснащены для работы с объектами на дне океана. Так что, конечно, это вызывает беспокойство, так как наши государства так сильно зависят от интернета и коммуникаций", — заявил Леннон, занимающий должность командующего подводным флотом НАТО.

    Адмирал добавил, что, по его мнению, военные РФ "проявляют интерес с подводной инфраструктуре НАТО", в частности каналам связи между США и Европой.

    По словам Леннона, активность российских подлодок за последние три года достигла максимума со времен "холодной войны". Кроме того, по оценке военачальника, Москва стала чаще направлять субмарины в регионы, отдаленные от российских берегов.

    Ранее начальник генштаба ВС Великобритании маршал авиации Стюарт Пич заявил, что торговле и интернету страны может грозить "катастрофический" ущерб в случае потенциальной атаки со стороны РФ на подводные кабели связи.

    Российские эксперты назвали фантазиями заявления о намерении РФ повредить кабели в Атлантике. В частности, военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что у России есть теоретическая возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, однако заявления о намерении сделать это — плод воображения генштаба ВС Великобритании.

    Пресс-секретарь посольства РФ, комментируя высказывание Пича, заявил РИА Новости, что власти Великобритании занимаются запугиванием граждан, пытаясь увеличить оборонный бюджет, вместо того, чтобы принять участие в обсуждении вопросов европейской безопасности.

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