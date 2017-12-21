США одобрили коммерческие лицензии на поставки оружия Украине

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. США одобрили лишь коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине, но правительство США напрямую не поставляет оружие Киеву, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Госдепартамент лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и легкого оружия Украине. У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи. Соединенные Штаты рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно", — сказал представитель госдепартамента.

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"Правительство США не продавало напрямую и не передавало оборонительное оружие Украине, но и не исключало подобной возможности", — добавил он.

Ранее газета Washington Post сообщила, что США одобрили лицензию на поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов и запчастей на сумму более 41 миллиона долларов/

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

Ранее, напомним, Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.