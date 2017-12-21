наверх
21.12.201703:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    США одобрили коммерческие лицензии на поставки оружия Украине

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (84)

    (обновлено: )4701
    Госдепартамент лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и легкого оружия Украине. При этом в ведомстве подчеркнули, что правительство США напрямую не поставляет оружие Киеву.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. США одобрили лишь коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине, но правительство США напрямую не поставляет оружие Киеву, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото
    Atlantic Council: США помогли бы Украине оружием, но коррупция...

    "Госдепартамент лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и легкого оружия Украине. У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи. Соединенные Штаты рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно", — сказал представитель госдепартамента.

    Читайте также: Канада даст Украине огнестрельное оружие, но не просто так

    "Правительство США не продавало напрямую и не передавало оборонительное оружие Украине, но и не исключало подобной возможности", — добавил он.

    Ранее газета Washington Post сообщила, что США одобрили лицензию на поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов и запчастей на сумму более 41 миллиона долларов/

    Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подписанный Трампом оборонный бюджет санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Киева.

    Ранее, напомним, Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Георгий Тука
    Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Заторы на трассе Киев - Одесса
    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США